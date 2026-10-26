Озвучивавший Багза Банни актер Эрик Бауза умер в возрасте 46 лет

Скончался канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза, подаривший голос персонажам анимационных сериалов для детей Looney Tunes («Веселые мелодии»). Об этом на странице артиста в Instagram* сообщила его семья.

Эрик Бауза был лауреатом премии «Эмми». Он озвучил в том числе таких популярных персонажей мультфильмов, как Багз Банни и Даффи Дак.

Причину смерти семья актера не озвучила. По информации Variety, Бауза умер из-за гипертонической болезни сердца.

Артист считался одним из самых востребованных актеров озвучивания в индустрии, на его счету — более 400 актерских работ.

Помимо персонажей Looney Tunes, он подарил голоса героям мультфильмов «Аватар: Последний маг воздуха», «Чаудер», «Элвин и бурундуки: Писквел», «Скуби-Ду! Тайна корпорации», «Фанбой и Чам Чам», «Бен 10: Омниверс» и многих других.