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    Озвучивавший Багза Банни актер Эрик Бауза умер в возрасте 46 лет

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Скончался канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза, подаривший голос персонажам анимационных сериалов для детей Looney Tunes («Веселые мелодии»). Об этом на странице артиста в Instagram* сообщила его семья.

    Эрик Бауза был лауреатом премии «Эмми». Он озвучил в том числе таких популярных персонажей мультфильмов, как Багз Банни и Даффи Дак.

    Причину смерти семья актера не озвучила. По информации Variety, Бауза умер из-за гипертонической болезни сердца.

    Артист считался одним из самых востребованных актеров озвучивания в индустрии, на его счету — более 400 актерских работ.

    Помимо персонажей Looney Tunes, он подарил голоса героям мультфильмов «Аватар: Последний маг воздуха», «Чаудер», «Элвин и бурундуки: Писквел», «Скуби-Ду! Тайна корпорации», «Фанбой и Чам Чам», «Бен 10: Омниверс» и многих других.

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