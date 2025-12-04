Дочь певицы Славы Морозова назвала идеальным замужество в 23 года

Дочь популярной певицы Славы Александра Морозова дала интервью NEWS.ru . В беседе она рассказала, что считает 23 года идеальным возрастом для брака.

Как пояснила Морозова, она всегда стремилась к семейной жизни и материнству.

«Я вышла замуж в 23 года, и для меня это вообще не рано, самое идеальное время. Кстати, буквально на днях мы отпраздновали трехлетие со дня нашей свадьбы», — отметила дочь знаменитости.

По ее словам, после свадьбы и рождения сына жизнь наполнилась новым смыслом. Морозова отметила, что поначалу присматривать за ребенком помогали няня и новоиспеченная бабушка.