Стала известна причина смерти актера Ивана Скицана

Российский актер Иван Скицан скончался из-за продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в его семье.

Близкие артиста рассказали, что у него было слабое сердце. Сначала они планировали подлечить именно его. Скицану сделали две операции на сердце. Проблема в том, что у артиста были и другие заболевания.

«А в больницу он попал в связи с онкологическим заболеванием почки, где он и умер», — сказал собеседник агентства.

РИА «Новости» сообщили со ссылкой на семью артиста, что в больницу Скицана увезли по скорой.

Российский актер, известный по фильму «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и сериалам «Маргоша» и «Ранетки», ушел из жизни в возрасте 39 лет. Иван Скицан умер 3 ноября.