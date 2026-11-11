«Многое оставила для российского кино». Актриса Лужина рассказала о Федосеевой-Шукшиной

Российский зритель никогда не забудет актрису Лидию Федосееву-Шукшину, потому что она оставила неизгладимый след в их сердцах. Об этом 360.ru сообщила одногруппница артистки по ВГИКу Лариса Лужина.

«Лида прожила очень хорошую жизнь. Она многое оставила для российского кино, она останется в памяти у зрителей», — отметила она.

Коллега Федосеевой-Шукшиной по цеху обратила внимание, что та была очень хорошим, добрым человеком.

«Пока жива память у зрителей, как можно дольше, дольше она и проживет», — добавила артистка.

Сегодня прошла церемония прощания с Федосеевой-Шукшиной, звездой фильмов «Калина Красная» и «Печки-лавочки». Артистку похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — писателем и режиссером Василием Шукшиным. В последний путь актрису провождают ее родственники, друзья и фанаты.