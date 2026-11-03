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    Умер народный артист России Алексей Дуров

    Ульяновская область/MAX
    Фото: Ульяновская область/MAX

    Народный артист России Алексей Дуров скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в правительстве Ульяновской области.

    Дуров имел звания народного артиста России и почетного гражданина региона. Он работал ведущим мастером сцены в Ульяновском драматическом театре.

    Артист родился в 1940 году в Серпухове. После учебы в ГИТИСе его распределили в ульяновский театр. Там он играл в постановках, которые получали Государственную премию России.

    «Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», — подчеркнул губернатор Алексей Русских.

    Прощание с Дуровым состоится 5 ноября. Церемония пройдет в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова.

    Ранее ушел из жизни советский и российский актер Владислав Толдыков. Ему было 65 лет.

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