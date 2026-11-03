Умер народный артист России Алексей Дуров

Народный артист России Алексей Дуров скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в правительстве Ульяновской области.

Дуров имел звания народного артиста России и почетного гражданина региона. Он работал ведущим мастером сцены в Ульяновском драматическом театре.

Артист родился в 1940 году в Серпухове. После учебы в ГИТИСе его распределили в ульяновский театр. Там он играл в постановках, которые получали Государственную премию России.

«Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», — подчеркнул губернатор Алексей Русских.

Прощание с Дуровым состоится 5 ноября. Церемония пройдет в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова.

Ранее ушел из жизни советский и российский актер Владислав Толдыков. Ему было 65 лет.