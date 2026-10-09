Подруга Волочковой показала ее внешность без ретуши

Фотограф Елена Галицына жестко ответила хейтерам балерины Анастасии Волочковой, показав внешность артистки без ретуши. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram*.

Подруга бывшей примы Большого театра рассказала, что часто устраивала для нее фотосессии. При этом, когда она заходит на страницу Волочковой в соцсетях, то постоянно видит критические замечания, что балерина в жизни другая, а на фото — сплошная обработка. Галицына заступилась за подругу.

«Вот видео без единой обработки — можете себя похвалить. Вы были правы — Волочкова действительно выглядит иначе. Выглядит иначе — и всегда идеально!» — заявила она.

На кадрах балерина предстала в пышной юбке с длинным шлейфом и боди, в пуантах и с короной на голове.

Этим летом Волочкова появилась на публике в темном парике со стрижкой боб. Зрители высоко оценили ее новый образ.

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