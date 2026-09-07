Балерина Волочкова заявила, что требование отдать подарки после расставания говорит о жадности мужчины

Балерина Анастасия Волочкова поделилась своими мыслями о подарках и брачных контрактах в беседе с Общественной Службой Новостей . Она заявила, что требование вернуть подарки после разрыва отношений говорит о не самых достойных качествах мужчины.

Артистка отметила, что такие мужчины проявляют жадность.

«Скажу так: мужик, который после развода или расставания просит вернуть ему все подарки, не отличается умом», — подчеркнула артистка.

Волочкова также добавила, что ни один мужчина не смог забрать у нее подарки, полученные во время отношений. Более того, она заявила, что не стала бы встречаться с жадным человеком.