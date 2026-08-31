«Хореографом была Волочкова». Свадебный танец Медведевой жестко высмеяли зрители

Перформанс фигуристки Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова на их собственной свадьбе показался неудачным некоторым пользователям сети. На негативные комментарии под видео пары обратил внимание телеграм-канал Super .

Кадры со свадебного торжества спортсменов еще 29 августа распространило то же издание. На тот момент редакция сочла танец «милейшим», пара вышла на танцпол под песню одного из российских исполнителей.

Видео быстро завирусилось в сети. Зрелище не понравилось многим — в основном критиковали хореографа Гайнутдинова. Пользователи отметили, что профессиональный опыт жениха не помог сделать постановку гармоничной. Подписчики обвинили артиста в самолюбовании и назвали движения пары несуразными.

В комментариях иронично интересовались, не пытались ли авторы изобразить «бег по альпийским лугам».

«Хореографом была Волочкова», — написал еще один подписчик пары. Другой счел, что «танец получился отстойным».

Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова состоялась в Москве 29 августа. При этом Медведева, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, лишь недавно выписалась из больницы после сложной операции.