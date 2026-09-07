Анастасия Волочкова рассказала, что с детства придерживается строгих правилах питания

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поделилась секретами своего рациона и вспомнила шутку народной артистки СССР Майи Плисецкой. В беседе с 5-tv.ru Волочкова рассказала о строгих правилах питания, которых она придерживается с детства.

В девять лет Анастасия поступила в балетную академию в Санкт-Петербурге и начала следить за своим рационом. Она вспомнила слова своей педагога Майи Михайловны Плисецкой о двух мечтах балерины: «пожрать и похудеть».

По словам Волочковой, ее рацион остается строгим и сейчас. Она предпочитает простую пищу, не добавляет в блюда соль и сахар.

«Сейчас в моем рационе что? Салатные листья. Вот зеленький салатик, например, утром, а вечером одно яйцо всмятку. Примерно так», — поделилась артистка.

Волочкова подчеркнула, что ей комфортно придерживаться таких привычек.

«Я не ем соль, сахар. Просто я так привыкла, я уважаю свой организм, и мне так хорошо», — отметила она.