Волочкова показала фирменный шпагат в открытом окне в центре Москвы

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат, стоя в открытом окне здания в центре Москвы. Кадры с вечеринки появились в соцсетях.

Артистка стала специальной гостьей тематической вечеринки, стилизованной под техасский рейв. Волочкова появилась перед публикой в широкополой шляпе, золотистом мини и белой рубашке с бахромой. В какой-то момент она забралась в оконную раму и, держась за нее руками, практически вертикально подняла ногу. Гости снимали происходящее на телефоны.

На этом выступление не закончилось. Волочкова вместе с диджеем Никитой Никитиным вышла к публике в столичном клубе на Яузе. Возле диджейского пульта балерина вновь продемонстрировала шпагат, положив ногу на оборудование, после чего станцевала вместе с музыкантом.

Волочкова также исполнила свою песню «Кто эти люди». Позднее артистка назвала вечер душевным и поблагодарила собравшихся.

Ранее Волочкова объяснила, что справляться с плохим настроением ей помогает работа.