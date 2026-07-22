Расстройство или хайп? Зачем Волочкова повторяет одну и ту же фразу во всех интервью
Психолог Абашин объяснил зацикленность Волочковой на одних фразах в интервью
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала обсуждаемой фигурой в Сети. На этот раз пользователи заметили забавную особенность: в каком бы ток-шоу или интервью ни появилась танцовщица, ее слова практически не меняются. Из раза в раз балерина повторяет одни и те же истории и формулировки. В том, почему так происходит, разобрался 360.ru.
Заезженная пластинка
Одна из самых популярных фраз Волочковой посвящена ее пристрастию к алкогольным напиткам. Звезда неустанно повторяет: «Полстраны бухает, а я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголичка». Эта фраза кочует из одного эфира в другой с пугающей точностью.
Кроме того, в каждом интервью балерина неизменно вспоминает, как предприниматель и по совместительству ее бывший возлюбленный Сулейман Керимов снял Большой театр, чтобы познакомиться с ней.
Также бывшая прима обожает фразу советской актрисы Фаины Раневской: «Лучше быть предметом зависти, чем сострадания». Звезда неустанно цитирует ее чуть ли не в каждом своем интервью.
Не забывает Волочкова и напомнить о том, что певец Сергей Лазарев однажды отказался с ней фотографироваться. Балерина регулярно рассказывает об этом, но с пометкой, что даже не придает значения грубому отказу.
Хайп любой ценой
Как отметил психолог Анатолий Абашин в беседе с 360.ru, Волочкова — ярко выраженный истероид. Балерине критически важно оставаться в информационной повестке. Не имеет значения, что именно говорят, главное — чтобы о ней говорили, причем любым способом.
«Ей важно хайпить, и хайпить важно на чем угодно. Глобально ей без разницы, лишь бы вокруг нее о чем-то говорили», — сказал он.
Также психолог отметил, что звезде категорически не нравятся обвинения в алкоголизме. Она не считает, что имеет большие проблемы со спиртным, и хочет доказать обратное.
Касательно конкретного содержания фраз, психолог предположил, что повторяющиеся истории — это часть продуманной стратегии.
«Естественно, у нее есть какие-то коллеги, специалисты, которые вырабатывают уровень поведения, какие-то речи прописывают», — заявил Абашин.
Он объяснил, что повторяющиеся фразы — не психологическое расстройство, а инструмент управления образом. Один раз удачно сформулированная мысль, которая хорошо звучит в кадре, превращается в шаблон, который балерина использует при каждом удобном случае, чтобы придерживаться нужного амплуа.
Свой мир и своя реальность
Клинический, семейный, групповой и перинатальный психолог Майя Андрияничева тоже в беседе с 360.ru высказалась по поводу заезженной пластинки Волочковой.
«Со стороны это выглядит как возможность просто показать, что у нее свой мир и своя реальность, которую либо люди хотят принять, либо нет», — сказала она.
Также специалист отметила, что подобное поведение может быть попыткой транслировать определенный образ и защитить себя от приписываемых проблем, например, с алкоголем.
«Мало кто изначально будет принимать зависимость, в таком случае это будет отрицаться», — сказала она.
Андрияничева также предположила, что повторение одних и тех же фраз может быть связано с тем, что они вызывают реакцию аудитории.