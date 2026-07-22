22 июля 2026 16:12 Расстройство или хайп? Зачем Волочкова повторяет одну и ту же фразу во всех интервью Психолог Абашин объяснил зацикленность Волочковой на одних фразах в интервью Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала обсуждаемой фигурой в Сети. На этот раз пользователи заметили забавную особенность: в каком бы ток-шоу или интервью ни появилась танцовщица, ее слова практически не меняются. Из раза в раз балерина повторяет одни и те же истории и формулировки. В том, почему так происходит, разобрался 360.ru.

Заезженная пластинка Одна из самых популярных фраз Волочковой посвящена ее пристрастию к алкогольным напиткам. Звезда неустанно повторяет: «Полстраны бухает, а я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголичка». Эта фраза кочует из одного эфира в другой с пугающей точностью. Кроме того, в каждом интервью балерина неизменно вспоминает, как предприниматель и по совместительству ее бывший возлюбленный Сулейман Керимов снял Большой театр, чтобы познакомиться с ней. Также бывшая прима обожает фразу советской актрисы Фаины Раневской: «Лучше быть предметом зависти, чем сострадания». Звезда неустанно цитирует ее чуть ли не в каждом своем интервью. Не забывает Волочкова и напомнить о том, что певец Сергей Лазарев однажды отказался с ней фотографироваться. Балерина регулярно рассказывает об этом, но с пометкой, что даже не придает значения грубому отказу.

Фото: РИА «Новости»

Хайп любой ценой Как отметил психолог Анатолий Абашин в беседе с 360.ru, Волочкова — ярко выраженный истероид. Балерине критически важно оставаться в информационной повестке. Не имеет значения, что именно говорят, главное — чтобы о ней говорили, причем любым способом. «Ей важно хайпить, и хайпить важно на чем угодно. Глобально ей без разницы, лишь бы вокруг нее о чем-то говорили», — сказал он. Также психолог отметил, что звезде категорически не нравятся обвинения в алкоголизме. Она не считает, что имеет большие проблемы со спиртным, и хочет доказать обратное. Касательно конкретного содержания фраз, психолог предположил, что повторяющиеся истории — это часть продуманной стратегии. «Естественно, у нее есть какие-то коллеги, специалисты, которые вырабатывают уровень поведения, какие-то речи прописывают», — заявил Абашин. Он объяснил, что повторяющиеся фразы — не психологическое расстройство, а инструмент управления образом. Один раз удачно сформулированная мысль, которая хорошо звучит в кадре, превращается в шаблон, который балерина использует при каждом удобном случае, чтобы придерживаться нужного амплуа.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com