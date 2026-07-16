«Не хватило полгода». Волочкова пожаловалась на отсутствие пенсии

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не смогла оформить пенсию, несмотря на 30-летний стаж работы на сцене. Не хватило всего шести месяцев, поделилась артистка в беседе с NEWS.ru .

Балерина уточнила, что уже отметила 50-летний юбилей, однако до сих пор продолжает выходить на сцену. Но подать документы для положенных пенсионных выплат не получилось: трудовые сроки оказались недостаточными.

«У меня стаж 30 лет, и я не могу в России, в моей любимой стране, получить пенсию, потому что мне не хватает полгода стажа. А пенсия какая у балетных артистов — я не знаю. У нас, по-моему, 23 тысячи. Я борюсь не за деньги. Это принцип. Как так?» — возмутилась артистка.

Накануне Волочкова сообщила о своей госпитализации из-за чрезмерных физических нагрузок после перенесенной операции на ногу. Вопреки рекомендациям немецких врачей она дала 25 концертов.