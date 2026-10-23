Умер актер из «Чужого» и «Лучшего стрелка» Том Скеррит

Американский актер Том Скеррит, известный по ролям в картинах «Чужой» и «Лучший стрелок», скончался в возрасте 93 лет. Об этом написал журнал Hollywood Reporter со ссылкой на семью.

Близкие актера сообщили, что он ушел из жизни 21 октября в Сиэтле. Он умер от естественных причин.

«Мы глубоко скорбим о его уходе. Весь мир знал Тома благодаря его выдающейся актерской карьере, мы же знали его как человека, обладающего чувством юмора, любознательностью, мудростью и щедростью», — говорилось в заявлении семьи Скеррита.

Томас Рой Скеррит родился 25 августа 1933 года в Детройте. После окончания средней школы в 1951 году он поступил на службу в ВВС, надеясь повидать мир. После возвращения в родной город изучал английский язык в Государственном университете Уэйна, но вскоре перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, решив стать писателем или режиссером. На экране он дебютировал в 1962 году.

Скеррит запомнился зрителям по роли капитана космического корабля «Ностромо» Артура Далласа в фильме «Чужой» Ридли Скотта. Он также снялся в фильме «Лучший стрелок», сыграв начальника училища Майка «Гадюки» Метколфа. В фильмографии актера хватает известных фильмов и сериалов, в числе которых «Военно-полевой госпиталь», «Воры как мы», «Мертвая зона», «Чикаго в огне», «Мадам госсекретарь» и «Дни в долине смерти».