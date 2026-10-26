Клава Кока опровергла, что увела Масленникова у Сабины Хайровой

Певица Клава Кока опровергла слухи о том, что она увела своего мужа и блогера Диму Масленникова из отношений с Сабиной Хайровой. Об этом певица рассказала в новом интервью Ксении Собчак .

Кока объяснила, что начала встречаться с Масленниковым после его расставания с Хайровой. О том, что они не вместе, Дима рассказал ей сам. Певица подчеркнула, что не имеет отношения к их разрыву.

По мнению Клавы, у Сабины могла сложиться неверная картина из-за песен, посвященных Диме, и слухов о новом романе.

Хайрова с этим не согласна. В соцсетях она заявила, что не все говорят правду в интервью. По ее словам, она сама никогда не начинала эту историю, а ее постоянно упоминают в СМИ и треках.

«Меня звали на интервью — я отказывала десятки раз за последние несколько месяцев. Не я трогаю. Меня. Я и мое окружение сильно ловим кринж со всей ситуации», — заявила она, подчеркнув, что сейчас счастлива.

Клава Кока и Дима Масленников поженились в августе 2026 года спустя 10 лет после знакомства