Михалков признался, что усвоил три великие истины от матери

Режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра Никита Михалков рассказал, что всегда вспоминает родителей в свой день рождения. В телеграм-канале «Бесогон» он отметил, что усвоил от них три главные жизненные истины.

Режиссер перечислил три великие истины, которые ему когда-то сказала мама.

«Первая: „Значит, так надо“. Это потрясающая фраза, всю глубину которой я осознал только со временем. Вторая: „Не спрашивай у Бога „За что?“, спрашивай „Зачем?“. Потому что, когда мы спрашиваем „За что?“, мы ищем причину и виноватого, а когда спрашиваем „Зачем?“, ищем выход из положения», — написал Михалков.

Третий постулат — бери чуть меньше, чем-то, на что ты, как тебе кажется, имеешь право.

«В этом — рождение твоей независимости», — резюмировал он.

В середине сентября Михалков анонсировал съемки нового фильма. Он будет называться «Русский овощ»