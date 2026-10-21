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    Михалков признался, что усвоил три великие истины от матери

    Фото: РИА «Новости»

    Режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра Никита Михалков рассказал, что всегда вспоминает родителей в свой день рождения. В телеграм-канале «Бесогон» он отметил, что усвоил от них три главные жизненные истины.

    Режиссер перечислил три великие истины, которые ему когда-то сказала мама.

    «Первая: „Значит, так надо“. Это потрясающая фраза, всю глубину которой я осознал только со временем. Вторая: „Не спрашивай у Бога „За что?“, спрашивай „Зачем?“. Потому что, когда мы спрашиваем „За что?“, мы ищем причину и виноватого, а когда спрашиваем „Зачем?“, ищем выход из положения», — написал Михалков.

    Третий постулат — бери чуть меньше, чем-то, на что ты, как тебе кажется, имеешь право.

    «В этом — рождение твоей независимости», — резюмировал он.

    В середине сентября Михалков анонсировал съемки нового фильма. Он будет называться «Русский овощ»

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