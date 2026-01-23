Актер Евгений Миронов рассказал, что во время съемок фильма «Три женщины Достоевского» его перестали узнавать на улице
Известные артисты часто изменяют свой облик до неузнаваемости. Иногда даже самые преданные поклонники не могут их распознать. Такое случилось и с народным артистом России Евгением Мироновым. Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам актера театра и кино, его почти всегда узнают. Однако был период, когда он настолько изменился, что мог оставаться незамеченным даже в толпе.
«Это было, если не ошибаюсь, во время съемок фильма "Три женщины Достоевского", когда я в гриме вышел пройтись по ближайшим от съемочной площадки местам. И я был так поражен, что преобразившаяся внешность позволяет оставаться в тени!» — рассказал Миронов.
При этом художественный руководитель Государственного театра Наций отметил, что всегда рад общению со зрителями и старается никому не отказывать в совместной фотографии или автографе.