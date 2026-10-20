Российский актер Владислав Толдыков умер в Москве

Советский и российский актер Владислав Толдыков умер на 66-м году жизни в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью артиста.

«Папа умер в воскресенье, 18 октября, в День отца», — поделились в семье.

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве. В 1985-м он окончил Школу-студию МХАТ. Одна из первых ролей актера — Иван-царевич в фильме-сказке «После дождичка в четверг».

Позднее он снимался в сериалах «Остановка по требованию», «Дальнобойщики», «Инкассаторы» и «Метод». Кроме того, артист играл в фильме Юрия Быкова «Жить». За эту роль он получил приз на международном кинофестивале «Кино Рюрик» в 2011 году в Швеции.