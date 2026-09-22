Адвокат Грикевич подчеркнула, что развод перед банкротством не гарантирует защиту активов

Адвокат Оксана Грикевич в разговоре с ИА RuNews24.ru предупредила о рисках при разводе и переоформлении имущества перед банкротством. По ее словам, даже совместно нажитое имущество может быть продано, а сделки между супругами могут быть признаны подозрительными и оспорены.

Грикевич предупредила, что сделки с заинтересованными лицами, такими как супруги, проверяются особенно тщательно. Неравноценные операции могут быть оспорены в течение года до банкротства, а сделки, наносящие ущерб кредиторам, — в течение трех лет, пишет «Ридус».

В качестве примера она привела случай, когда после раздела имущества все активы достались жене, а муж остался ни с чем. Менее чем через два месяца после развода мужчину признали банкротом, и суд расценил это как схему скрытия активов.

Для избежания подобных ситуаций адвокат рекомендует заранее оформлять брачный договор или проводить раздел имущества без ущерба для кредиторов. Подтверждение реальности и равноценности сделки, наличие документов о происхождении средств и прозрачность операций увеличивают вероятность сохранения имущества.