Певица Алсу посоветовала переживающим развод женщинам отпустить прошлое

Певица Алсу призвала женщин не воспринимать расставание как окончание счастья и перестать жить прошлым. Об этом она рассказала в интервью KP.RU .

Исполнительница поделилась личным опытом после развода с Яном Абрамовым. По ее словам, вместо обид и поиска виноватых важно направить силы на себя.

Алсу отметила, что после расставания старалась не оставаться без дела: занималась спортом, музыкой, работой и проводила время с близкими и детьми — чтобы вновь почувствовать вкус жизни, а не сбежать от переживаний.

«Очень важно не воспринимать окончание отношений как окончание счастья. Иногда то, что сначала кажется разрушением привычного мира, спустя время оказывается началом совершенно новой главы», — подчеркнула артистка.

Она также посоветовала женщинам вернуть веру в себя, учиться самостоятельно создавать счастье и не бояться открывающихся возможностей.