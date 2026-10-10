Бывшего мужа Волочковой увезли в реанимацию с сердечным приступом

Предпринимателя Игоря Вдовина, бывшего мужа заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщил Super.ru .

По данным обозревателей, Вдовин поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него острую фибрилляцию предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором предсердия сокращаются хаотично.

На следующий день медикам удалось купировать приступ, после чего предпринимателя перевели из реанимации в обычную палату. Однако он остается в тяжелом состоянии и находится под наблюдением врачей.

В 2005 году у Вдовина и Волочковой родилась дочь Ариадна. Пара сыграла свадьбу в 2007 году, однако официально отношения не регистрировали. Балерина объяснила это нежеланием в будущем сталкиваться с юридическими последствиями.