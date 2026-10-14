Сегодня 19:00 Анне Хилькевич — 40 лет. «Универ», три дочери и признание, что не боится возраста Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Анна Хилькевич

Анне Хилькевич исполнилось 40 лет. Актриса, известная по роли Маши Беловой в «Универе», призналась, что не боится круглой даты и ждет сюрприза от мужа. За ее плечами французская гимназия, экономический вуз, съемки с 16 лет и три дочери. Как складывалась ее судьба и что она рассказала накануне дня рождения — в материале 360.ru.

Детство и образование Анны Хилькевич Анна Александровна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Ленинграде в семье военнослужащего. Аня была самой младшей из трех детей: у нее есть брат Александр и сестра Наталья. Так как будущая актриса родилась поздно, к ней относились с особым трепетом и вниманием. Уже в пять лет она показала актерские способности: могла расплакаться по желанию, чем развлекала гостей на семейных посиделках. Когда Хилькевич было всего 10, семья перебралась в столицу. «Первое время в Москве родители снимали квартиру на Красной Пресне, а меня определили во французскую гимназию на Арбате. Там я научилась свободно говорить на французском языке. Вскоре родители купили квартиру на Кутузовском проспекте и меня перевели в физико-математическую школу — в класс с химико-биологическим уклоном. Училась без проблем», — вспоминала актриса.

Фото: РИА «Новости»

В школе Аня поняла, что мечтает стать актрисой. Сразу после переезда в Москву Хилькевич начала заниматься в детской вокально-танцевальной студии «Светофор». Параллельно девочка училась в музыкальной школе по классу фортепиано. После девятого класса Анна начала подготовку к актерству в школе при училище имени Щепкина. Это помогло, как вспоминает Хилькевич, «без проблем поступить в „Щепку“ на курс Юрия Мефодьевича Соломина».

Интересно Окончить это учебное заведение Хилькевич было не суждено — в Щепкинском училище студентам строго запрещали сниматься. А в то время Анна уже прошла кастинг в телесериал «Огнеборцы» с Максимом Авериным.

Но стремление Хилькевич получить образование никуда не делось. По совету актера Андрея Соколова — «окончи сначала нормальный вуз» — Анна отучилась на экономиста в Российском экономическом университете имени Плеханова и получила диплом с отличием, а актерское мастерство отточила в Высшем театральном училище имени Щукина. В мае этого года девушка получила образование продюсера.

Фото: Стоп-кадр сериала «Универ. Новая общага»

Карьера Анны Хилькевич: снималась с 16 лет, а прославилась после роли Маши Беловой Еще до совершеннолетия Анна начала сниматься в сериалах — ей удалось пройти кастинг в проекты «Огнеборцы» и «Я замыслил побег». После этого она погрузилась в учебу с паузами на небольшие или эпизодические роли. Переломным для Хилькевич стал 2008 год, когда она получила одну из главных ролей в сериале «Не пытайтесь понять женщину». Затем актриса сразу же прошла кастинг в «Барвиху» и исполнила роль высокомерной школьницы Вики Поляковой. Если после этих ролей Анну кто-то мог не знать, то «Универ» по-настоящему ее прославил. Роль Маши Беловой, добродушной, наивной и немного легкомысленной студентки, превратил Хилькевич в одну из самых главных звезд проекта.

Интересно В создании образа Беловой Хилькевич опиралась на свою знакомую, по позднее персонаж, призналась артистка, становился все более похожим на нее саму.

Сериал «Универ. Новая общага» выходил с 2011 по 2018 год. В 2021-м на экраны вышло продолжение «Универ. 10 лет спустя», который завершился в 2024 году. В апреле этого года Хилькевич снова вернулась к роли Маши в еще одном сиквеле «Универ. 15 лет спустя».

Фото: РИА «Новости»

Но актерская деятельность Хилькевич не ограничилась только комедийной франшизой. Среди самых заметных проектов, в которых она участвовала, — «Звоните ДиКаприо!», «Елки — 2», «Остров везения», «Полупановы», «Мисс Полиция». Также артистка снимается в развлекательных телевизионных шоу. Ее можно увидеть в реалити «Выжить в Дубае», «Модных играх», «Влюбись, если сможешь». Анна даже была ведущей утреннего шоу на федеральном канале, а в 2023 году объявила о начале музыкальной карьеры. Личная жизнь Анны Хилькевич В 2008 году Анна познакомилась со своим будущим супругом — продюсером Антоном Покрепой, с которым работала вместе над «Барвихой». Они расписались в 2011 году, но уже в следующем официально развелись. Второй избранник Анны — предприниматель Артур Мартиросян, который известен широкой публике как Артур Волков. Они познакомились в очереди на парковке в парк Горького, после чего пошли вместе в кафе. Пара сыграла свадьбу в августе 2015-го. В том же году на свет появилась их общая дочь Арианна. В 2018 году Анна родила Анну-Марию.

Интересно Вторую дочь Анна назвала так потому, что ее саму многие узнавали по «Универу» и вместо Анны называли чаще Машей, имея в виду ее персонажа Белову.

В сентябре 2024 года на свет появилась третья общая дочь Хилькевич и Волкова Оливия.

Фото: Актриса Анна Хилькевич с дочкой Машей / РИА «Новости»