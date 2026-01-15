Продюсер Дворцов назвал Андрея Губина легендой шоу-бизнеса 2000-х годов

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей назвал Андрея Губина главной звездой российской эстрады 2000-х годов. Он отметил, что сейчас на эстраде не хватает ярких звезд того времени, чьи песни звучали на всех дискотеках России.

Дворцов подчеркнул, что Андрей Губин был настоящим открытием и талантливым исполнителем. «Губин — это легенда, это невероятно талантливый и эмоциональный исполнитель, под хиты которого мы все отжигали в начале нулевых», — отметил он.

По словам продюсера, сейчас у Андрея Губина серьезные проблемы со здоровьем, поэтому реабилитировать его на сцене — задача крайне сложная.

Сергей Дворцов также добавил, что некоторые артисты, которые имели славу в нулевых, продолжают свою карьеру, но редко выходят в свет, потому что хотят больше времени проводить с семьей.