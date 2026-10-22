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    В «Мосфильме» отреагировали на лонгслив Егора Крида с кадром из «Иди и смотри»

    «Мосфильм» отреагировал на лонгслив Егора Крида с кадром из «Иди и смотри»

    Стоп-кадр клипа Егора Крида
    Фото: Стоп-кадр клипа Егора Крида

    Ситуацию с использованием постера ленты «Иди и смотри» на лонгсливе производства московского магазина КМ20, в котором Егор Крид появился в своем новом клипе, прокомментировали в «Мосфильме». Об этом в беседе с 360.ru рассказал пресс-секретарь киноконцерна Евгений Долгих.

    По словам представителя «Мосфильма», в киностудии о ситуации узнали из СМИ.

    «Мы работаем в части популяризации нашего наследия исключительно с комедиями. Как правило, кадры предоставляем без возможности переработки или переосмысления. С военными картинами мы не работаем и работать не будем, прав никому не даем и не будем давать», — подчеркнул Евгений Долгих.

    Как отметил пресс-секретарь, у киноконцерна — огромное наследие, потому часто приходится сталкиваться с неправомерным и незаконным использованием изображений, судебная практика уже наработана. Как поступят в случае с магазином КМ20 и Егором Кридом, в «Мосфильме» пока не определились.

    По информации Super.ru, одежду КМ20 разработали совместно с американским брендом Marking Distance. Стоимость лонгслива — более 38 тысяч рублей.

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