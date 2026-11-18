Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс мечтает испытать себя в проекте по выживанию, но опасается нехватки сна и еды. Ради полноценного ночного отдыха она отказывается от участия, сообщает Общественная Служба Новостей .

Бледанс рассказала, что ее давно привлекают экстремальные испытания. Однако полноценный ночной отдых для нее слишком важен, чтобы согласиться на жесткие условия таких проектов.

«Если я не высплюсь, то я такие скандалы буду закатывать. Именно по этой причине я не иду на громкие шоу, где из тебя все соки выжимают», — сказала звезда.

Пока актриса предпочитает проекты без серьезного эмоционального давления. Для нее важно, чтобы участники могли рассчитывать хотя бы на чистую постель и свежую еду.