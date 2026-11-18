Эвелина Бледанс объяснила, почему не идет на шоу о выживании
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс мечтает испытать себя в проекте по выживанию, но опасается нехватки сна и еды. Ради полноценного ночного отдыха она отказывается от участия, сообщает Общественная Служба Новостей.
Бледанс рассказала, что ее давно привлекают экстремальные испытания. Однако полноценный ночной отдых для нее слишком важен, чтобы согласиться на жесткие условия таких проектов.
«Если я не высплюсь, то я такие скандалы буду закатывать. Именно по этой причине я не иду на громкие шоу, где из тебя все соки выжимают», — сказала звезда.
Пока актриса предпочитает проекты без серьезного эмоционального давления. Для нее важно, чтобы участники могли рассчитывать хотя бы на чистую постель и свежую еду.
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