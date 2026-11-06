Хит для Куршевеля: критик объяснил претензии к песне Куртуковой «Матушка»

Песня Татьяны Куртуковой «Матушка» превратилась для ряда обеспеченных россиян в способом продемонстрировать свой патриотизм во время заграничных поездок. Об этом в комментарии 360.ru заявил музыкальный критик Алексей Остудин.

В качестве примера он привел появление в социальных сетях роликов с роскошных вечеринок на зарубежных курортах, где состоятельные туристы после распития алкоголя горланят песню российской артистки.

«Закажем в Куршевеле бутылку шампанского за пять тысяч евро и будем орать песню „Матушка-земля“ и снимем это на видео», — описал подобные развлечения Остудин.

По мнению критика, демонстративное исполнение патриотических песен в дорогих заведениях не имеет отношения к настоящим чувствам человека.

«Любовь к родине — это чувство достаточно интимное, как любая любовь», — подчеркнул собеседник 360.ru.

При этом Остудин признал, что «Матушка» действительно стала большим хитом.

Свое недовольство песней Татьяны Куртуковой «Матушка» выразила ее коллега по цеху Пелагея. Она подчеркнула, что несмотря на фольклорные мелодии композиции она может назвать ее народной.

О причинах такого заявления, и как относиться к современной обработке народных песен — в нашей статье.