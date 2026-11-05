Гурцкая отказалась считать слепоту недугом

Народная артистка России Диана Гурцкая призналась, что с детства не воспринимала отсутствие зрения как болезнь и не чувствовала себя ограниченной в обычной жизни. Об этом певица рассказала РИА «Новости» .

«Это моя жизненная ситуация, моя история. Если бы я относилась к этому как к недугу, то ничего бы и не вышло», — сказала Гурцкая.

По словам артистки, родители не делали различий между ней и другими детьми и не запрещали ей привычные занятия. Гурцкая рассказала, что бегала, прыгала и, как сверстники, иногда падала.

Певица добавила, что мать не связывала ее детские падения с особенностями зрения. Такой подход, по мнению Гурцкой, помог сформировать отношение к собственной ситуации и впоследствии повлиял на ее жизнь.

Ранее Диана Гурцкая рассказала, почему согласилась бы выступить на конкурсе «Интервидение».