Директор Ларисы Долиной рассказал, появится ли певица на корпоративах
Директор Долиной: перерыв в выступлениях не коснется корпоративов и фестивалей
Певица Лариса Долина примет участие во всех намеченных программах, корпоративах и фестивалях, в которых она заявлена. Об этом сообщил 360.ru директор артистки Сергей Пудовкин.
По его словам, пауза коснется только сольных выступлений, которые еще не объявлены.
«Речь идет концертных турах в 2027 году. По решению Ларисы Александровны мы остановили процесс их формирования и будем переносить на более длительный срок без конкретных дат», — пояснил Пудовкин.
Он добавил, что счастлив за артистку, у которой теперь найдется время на семью и любимые проекты.
Долина заявила о желании сделать паузу на последнем концерте в Коломне. Она рассказала, что из-за последних событий сильно выдохлась и хочет восстановиться.
«Хочу сказать вам, что это ненадолго. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю, и выйду к вам абсолютно обновленной», — пообещала певица.