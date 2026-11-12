Директор Ларисы Долиной рассказал, появится ли певица на корпоративах

Директор Долиной: перерыв в выступлениях не коснется корпоративов и фестивалей

Певица Лариса Долина примет участие во всех намеченных программах, корпоративах и фестивалях, в которых она заявлена. Об этом сообщил 360.ru директор артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, пауза коснется только сольных выступлений, которые еще не объявлены.

«Речь идет концертных турах в 2027 году. По решению Ларисы Александровны мы остановили процесс их формирования и будем переносить на более длительный срок без конкретных дат», — пояснил Пудовкин.

Он добавил, что счастлив за артистку, у которой теперь найдется время на семью и любимые проекты.

Долина заявила о желании сделать паузу на последнем концерте в Коломне. Она рассказала, что из-за последних событий сильно выдохлась и хочет восстановиться.

«Хочу сказать вам, что это ненадолго. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю, и выйду к вам абсолютно обновленной», — пообещала певица.