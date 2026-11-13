Вы ждали этого 36 лет. Enigma впервые в истории выйдет на сцену

Enigma даст первый в своей истории концерт на фестивале Coachella в Калифорнии

Музыкальный проект Enigma впервые за 36 лет своего существования выступит с живым концертом на Coachella 2027. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальном сайте .

Мероприятие пройдет в калифорнийском городе Индио на территории клуба Empire Polo Club. Артисты будут выступать в два уик-энда — с 9 по 11 апреля и с 16 по 18 апреля 2027 года. Проект Enigma выйдет на сцену в субботние дни программы, 10 и 17 апреля.

Главными звездами фестиваля станут певица Дуа Липа, группа Tame Impala и исполнительница SZA. В один день с Enigma перед зрителями выступят Фиби Бриджерс, группа Weezer и Måneskin. Также на сцену выйдут диджеи Мартин Гаррикс, Tiësto и певица Мадонна.

Немецкий композитор и продюсер Михаэль Крету запустил студийный проект Enigma в 1990 году. Мировую известность коллективу принес дебютный альбом MCMXC a.D. и сингл Sadeness (Part I), в котором автор соединил григорианские песнопения с электронными ритмами.

За время работы проект продал более 70 миллионов копий своих записей по всему миру и получил свыше ста золотых и платиновых наград, но ни разу не выступал вживую. Сам Крету называл такой формат «невозможным».

Однако с хитами Enigma гастролировали бывшие вокалисты проекта. Они организовали отдельное шоу, Original Enigma Voices.

В ноябре 2026 года крупный музыкальный фестиваль также провели в Дубне.