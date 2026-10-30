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    55-летняя Кристина Орбакайте показала красивую фигуру на фотосессии

    Фото: РИА «Новости»

    Проживающая в США Кристина Орбакайте показала кадры с фотосессии, где она предстала в эффектном мини-наряде. Видео певица опубликовала в соцсети, на него обратило внимание издание Леди Mail.

    Для фотосессии 55-летняя Орбакайте выбрала темно-бордовый костюм с шортами, украшенный вышивкой и стразами. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.

    Завершил образ яркая помада и гладкая прическа с высоким хвостом. На видео Орбакайте «заигрывала» с камерой, позировала и улыбалась.

    Поклонники отметили красивую и стройную фигуру артистки, длинные ноги — мечту каждой женщины.

    Летом Орбакайте впервые за долгое время показала фото со своим сыном от предпринимателя Руслана Байсарова. Мать и сын воссоединились в Монако, куда Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью приехали на каникулы.

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