55-летняя Кристина Орбакайте показала красивую фигуру на фотосессии

Проживающая в США Кристина Орбакайте показала кадры с фотосессии, где она предстала в эффектном мини-наряде. Видео певица опубликовала в соцсети, на него обратило внимание издание Леди Mail .

Для фотосессии 55-летняя Орбакайте выбрала темно-бордовый костюм с шортами, украшенный вышивкой и стразами. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.

Завершил образ яркая помада и гладкая прическа с высоким хвостом. На видео Орбакайте «заигрывала» с камерой, позировала и улыбалась.

Поклонники отметили красивую и стройную фигуру артистки, длинные ноги — мечту каждой женщины.

Летом Орбакайте впервые за долгое время показала фото со своим сыном от предпринимателя Руслана Байсарова. Мать и сын воссоединились в Монако, куда Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью приехали на каникулы.