Орбакайте воссоединилась с уехавшим из России сыном от бизнесмена

Орбакайте встретилась в Монако с уехавшим из России сыном Дени Байсаровым

Впервые за долгое время уехавший из России Дени Байсаров появился на публике. Певица Кристина Орбакайте показала сына в Instagram*.

Мать и сын воссоединились в Монако, куда Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью приехали на каникулы. До этого они успели побывать в Португалии и Греции.

«Мы едем дальше. И мы уже в Монако. Семья разрастается с каждым городом», — подписала певица видео из салона авто.

Байсаров-младший сел на заднем сиденье с младшей сестрой. Подписчики Орбакайте отметили, что хотя парень улыбался, его глаза оставались печальными.

Орбакайте с мужем и дочерью живут в Майами. Ее старший сын Никита Пресняков тоже перебрался в США. Среднему ребенку певицы 28 лет. Он не спешил покидать Россию, из-за чего рассорился с родственниками.

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