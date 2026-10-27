Иван Охлобыстин раскрыл причину обид своей супруги

Одна из привычек Ивана Охлобыстина обижает его супругу Оксану Арбузову. Об этом сам актер рассказал в беседе с Mail.ru .

Специфика профессии, объяснил артист, обзывает его постоянно общаться с людьми на разные темы. Поэтому иногда актеру требуется спокойный отдых — в одиночестве.

Ради нескольких часов в тишине 60-летний актер встает на рассвете. Иван Охлобыстин уходит на прогулку в лес, такое поведение изредка обижает его жену.

По словам артиста, необычный график создает определенные неудобства для его близких. При этом Охлобыстин назвал супругу «в целом отходчивой», но признал, что ей «иногда бывает непросто» и она «может обижаться».

Иван Охлобыстин — российский актер кино и телевидения, сценарист, режиссер и писатель. Широкую известность он получил благодаря главной роли в сериале «Интерны».

В 2024 году артист был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, чем еще известен Охлобыстин и как его спас молитвослов, ранее рассказывал 360.ru.