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    Мишу Маваши похоронят тайно: что известно о смерти рэпера

    Миша Маваши/«ВКонтакте»
    Фото: Миша Маваши/«ВКонтакте»

    Рэпер Миша Маваши умер в Воронеже в возрасте 41 года. Его близкие сообщили о несчастном случае, однако СМИ опубликовали несколько версий произошедшего — от случайного выстрела до самоубийства. Похороны назначены на 28 октября, однако траурная церемония якобы будет закрытой из-за угроз супруге музыканта. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

    Что произошло с Мишей Маваши

    Российский рэпер и основатель движения «Северный человек» Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) умер в ночь на 25 октября 2026 года. О смерти 41-летнего музыканта сообщил его заместитель в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале артиста. Причиной трагедии он назвал несчастный случай.

    Вынужден с прискорбием сообщить, что произошла трагедия. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24-го на 25-е, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать. Разбираемся в ситуации. Все в шоке.

    Он призвал не распространять слухи и пообещал обнародовать достоверную информацию после выяснения обстоятельств произошедшего.

    Следственное управление СК по Воронежской области начало процессуальную проверку. В ведомстве сообщили, что устанавливают обстоятельства и причины смерти музыканта, а также назначили необходимые экспертизы.

    По данным Baza и Mash, Маваши получил огнестрельное ранение у себя дома в Воронеже. Музыканта госпитализировали, однако спасти его не удалось. Следственные органы официально не уточняли обстоятельства ранения.

    Версии смерти Миши Маваши

    Первые сообщения о возможных причинах смерти Маваши оказались противоречивыми. Baza первоначально написала, что музыкант получил огнестрельное ранение дома. Позднее издание сообщило о предполагаемом случайном выстреле во время чистки оружия. Однако уже в следующей публикации Baza со ссылкой на собственные данные заявила о самоубийстве рэпера.

    Mash также сообщал о возможном неосторожном обращении с оружием. При этом телеграм-канал не исключал и версию самоубийства. Аналогичное предположение со ссылкой на собственный источник опубликовал РЕН ТВ.

    По данным Mash, в момент происшествия жена музыканта Екатерина находилась в соседней комнате и услышала выстрел. После этого Маваши доставили в воронежскую больницу скорой медицинской помощи «Электроника», где он скончался.

    Позднее Mash сообщил, что после проведения необходимых процедур тело музыканта передали родственникам. Знакомые Маваши также опровергли сообщения о конфликте между ним и супругой.

    Фото: РИА «Новости»

    Что рассказала вдова Миши Маваши

    Маваши был женат дважды. В 2021 году он вступил в брак с певицей Валерией Воеводиной, которая выступала в составе «МАВАШИ group». В 2023 году супруги развелись, после чего Воеводина покинула коллектив.

    В июле 2025 года музыкант сообщил о помолвке с Екатериной, а 15 октября 2026-го пара сыграла свадьбу. Фотографии с церемонии появились в телеграм-канале супруги.

    После гибели музыканта жена подтвердила смерть Маваши и рассказала о своем состоянии.

    Я не живу сейчас — я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет. Здесь нет. Он навсегда в моем сердце и, думаю, в ваших тоже.

    Вдова также попросила журналистов не обращаться к ней за комментариями.

    «Журналисты делают свое дело. Для них это инфоповод. Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», — заявила Екатерина.

    Фото: 360.ru

    Когда похоронят Мишу Маваши и почему собирают деньги

    Мишу Маваши похоронят 28 октября в Воронеже, сообщил Mash. По информации телеграм-канала, прощание пройдет в закрытом формате из-за опасений провокаций.

    Жене музыканта якобы поступали угрозы, поэтому точное время церемонии не раскрывают. На похоронах ожидают не более 50 человек — родственников, близких и представителей движения «Северный человек».

    Ранее Екатерина сообщала, что дата похорон еще не определена, а мать, брат и другие родственники Маваши находятся в пути.

    После смерти музыканта его представители предупредили подписчиков о мошенниках, собиравших деньги от имени семьи. Позднее в официальном телеграм-канале Маваши объявили сбор пожертвований для помощи родственникам и организации похорон. Вдова подтвердила, что он настоящий.

    «На карту Миши собирать нельзя. На мою тоже, ее просто заблокируют. Ищем выходы», — написала она.

    Представители музыканта объяснили, что решили принимать пожертвования через открытый сбор в Т-Банке, связанный с одной из рабочих карт «Северного человека». Они подчеркнули, что помощь добровольная, а желающим перечислить крупную сумму предложили согласовать перевод с командой движения.

    Фото: 360.ru

    Кем был Миша Маваши

    Михаил Ниц родился 29 января 1985 года в Кустанае Казахской ССР. Получил юридическое образование в Челябинске, однако вскоре сосредоточился на музыкальной карьере. В 2009 году выпустил первый альбом «Только правда». Известность ему принесли песни о спорте, трезвости, самоорганизации и уличной культуре.

    В 2014 году вместе с битмейкером Эдуардом Стечкиным Маваши создал проект «ЦельРазгром», а в 2018-м основал коллектив «МАВАШИ group», объединивший элементы рэпа и альтернативного рока.

    В середине 2010-х годов Маваши на некоторое время приостановил музыкальную карьеру. Позднее он рассказывал, что столкнулся с депрессией и зависимостью от лекарственных препаратов. По данным 93.RU, помочь музыканту удалось благодаря знакомому, который организовал сбор денег на лечение. После реабилитации Маваши остался жить в Воронеже.

    Рэпер также утверждал, что в 2016 году после дорожного конфликта провел пять месяцев под стражей в Казахстане. Однако МВД республики в ответ на запрос журналистов «Афиши» сообщило, что музыканта привлекали лишь к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    По данным ведомства, фигурантом уголовного дела он не был и наказание в Казахстане не отбывал. Сам Маваши продолжал настаивать на своей версии событий.

    Интересно

    В 2022 году Маваши  основал общественное движение «Северный человек», которое заявляет своими целями популяризацию славянской культуры, традиционных ценностей и патриотическое воспитание. По данным сайта организации, ее отделения действуют в 80 российских городах.

    Помимо музыкальной и общественной деятельности, Маваши занимался благотворительностью. Как пишет 93.RU, он был попечителем фонда «Живи, малыш», помогающего детям с детским церебральным параличом, организовывал сборы средств на их лечение и привлекал к акциям других знаменитостей. Музыкант также сотрудничал с фондом «Здоровая страна», который занимается реабилитацией людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

    В сентябре 2025 года украинский суд заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о финансировании действий, направленных на изменение границ Украины.

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