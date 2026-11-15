Врач Уланкина назвала неочевидные признаки сахарного диабета

Врач Уланкина: проверять уровень глюкозы стоит с 35 лет раз в три года

Повторяющиеся грибковые инфекции, долгое заживление ранок и затуманивание зрения могут указывать на диабет. Об этих симптомах рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает RT .

Специалист пояснила: диабет второго типа может долго почти не влиять на самочувствие. Изменения в организме при этом возникают задолго до диагноза.

Насторожить должны повторяющийся кандидоз, жжение, покалывание и снижение чувствительности стоп. Последние симптомы могут быть проявлением диабетической нейропатии. Длительное повышение сахара повреждает мелкие сосуды, ухудшает питание тканей и замедляет заживление даже небольших царапин.

Темные бархатистые участки кожи на шее, в подмышках или паху называют черным акантозом. Он часто сопровождает инсулинорезистентность — снижение чувствительности клеток к инсулину. Повреждение сосудов сетчатки может вызывать периодическое затуманивание зрения.

Одних жалоб для диагноза недостаточно: нужны анализы на глюкозу натощак и гликированный гемоглобин. Врач рекомендовала проверяться с 35 лет раз в три года, а при предиабете — ежегодно. Ранняя диагностика помогает снизить риск серьезных осложнений.