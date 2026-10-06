Врач Лишин рекомендовал отложить прививку на две недели после тяжелой инфекции
После тяжелого ОРВИ, гриппа или другой инфекции желательно подождать около двух недель до прививки. Срок зависит от тяжести болезни, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин, сообщает Zvezdanews.
Лишин пояснил, что вакцинацию лучше отложить после болезни с высокой температурой или приемом антибиотиков. При небольшом насморке или боли в горле без температуры длительный перерыв может не потребоваться.
Повышенная температура в день вакцинации и обострение аллергических заболеваний — поводы временно перенести прививку. После улучшения состояния вопрос можно рассмотреть снова.
Во время беременности ограничения зависят от конкретного препарата и состояния женщины: некоторые вакцины беременным не делают. Противопоказанием также может стать тяжелая аллергия на компоненты вакцины, например яичный белок.
Пациентам с онкологическими заболеваниями и выраженными нарушениями иммунной системы нужна особая осторожность. Ограничения прежде всего могут касаться живых вакцин.
При заболеваниях нервной системы решение зависит от диагноза и состояния пациента. Тем, кто наблюдается у невролога или психотерапевта, в том числе принимает антидепрессанты, Лишин рекомендовал получить заключение лечащего врача перед вакцинацией.