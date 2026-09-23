Врач Фоглесонг Стейбл назвала норму активности для здоровья сердца

Взрослым стоит уделять умеренной аэробной нагрузке не менее 150 минут в неделю. Набрать это время можно с помощью быстрой ходьбы, плавания или езды на велосипеде, сообщает газета «Известия» .

Врач семейной медицины Джиллиан Фоглесонг Стейбл пояснила, что вместо умеренной нагрузки можно выбрать 75 минут интенсивных занятий в неделю или сочетать оба вида активности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует постепенно увеличивать нагрузку до 300 минут умеренных либо 150 минут интенсивных занятий для дополнительной пользы.

Оценить темп помогает разговорный тест. При умеренной нагрузке человек может говорить, но петь ему уже трудно. При интенсивной — сложно произнести несколько слов подряд без паузы на вдох. Для пользы сердцу не обязательно начинать с тяжелых тренировок.

Недельную норму можно распределить на пять занятий по 30 минут или набрать короткими прогулками. Тем, кто раньше мало двигался, врач советует начать с посильной нагрузки и постепенно увеличивать время и темп. ВОЗ также рекомендует укреплять мышцы не менее двух дней в неделю. При хронических заболеваниях, восстановлении после операции или болезни нагрузку следует обсудить с врачом.