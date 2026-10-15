Врач Болибок предупредил, что аэрозоль вейпов вызывает воспаление глубоко в легких

Врач-аллерголог Владимир Болибок обозначил, что эффективное лечение хронических воспалений легких, связанных с вейпами, пока не разработано. Он считает запрет электронных сигарет единственным способом остановить их «эпидемию» среди подростков, сообщает Zvezdanews .

Болибок объяснил, что при частом использовании вейпов аэрозоль проникает в нижние дыхательные пути и вызывает бронхиолит и альвеолит. Поражение тканей нарушает газообмен и приводит к хроническому кислородному голоданию. Поначалу оно малозаметно, а выраженные проявления возникают при поражении большого объема легких.

Облитерирующий бронхиолит, известный как «попкорновая болезнь», — тяжелое необратимое заболевание. При нем самые мелкие бронхи воспаляются, сужаются и рубцуются. Название связано со случаями заболевания у работников пищевых производств, вдыхавших ароматизатор диацетил.

По словам Болибока, утвержденных рекомендаций по лечению этого заболевания пока нет. Врач призвал отказаться от вейпов и отметил, что разные страны вводят ограничения на их продажу и использование.