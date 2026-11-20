Длительная перевозка и нарушение условий хранения могут снижать содержание витаминов в импортных продуктах. Об этом заявил врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Руслан Базаев, сообщает NEWS.ru .

Базаев пояснил, что во время транспортировки продукты подвергаются воздействию температуры, света и механическим повреждениям. Особенно чувствителен к условиям хранения, перевозки и обработки витамин С: его количество может заметно снижаться.

Местные продукты после сбора быстрее попадают к потребителю. По словам терапевта, это потенциально позволяет им сохранить больше полезных веществ.

Врач добавил, что местные сезонные продукты в течение года сменяют друг друга на прилавках. Это дает возможность получать широкий спектр полезных питательных веществ, передает «Москва 24».