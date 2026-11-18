Хроническую обструктивную болезнь легких, которую обычно выявляют у людей старшего возраста, все чаще диагностируют у молодых пациентов. Врачам встречаются случаи заболевания даже у людей младше 40 лет, рассказала MSK1 пульмонолог Наталья Макарьянц.

Самой молодой пациентке в ее практике было 22 года. Тяжелая форма болезни развилась у мужчины, который с 18 лет работал на производстве столешниц и не использовал средства индивидуальной защиты.

Главными факторами риска ХОБЛ остаются активное и пассивное курение, а также длительное воздействие вредных веществ на работе.

«Прямую взаимосвязь между использованием вейпов и ХОБЛ необходимо изучать. Для этого нужны исследования с проведением многофакторного анализа», — добавила Макарьянц.

На ранних стадиях болезнь может проявляться одышкой при физических нагрузках, снижением выносливости и регулярным кашлем с мокротой. Для выявления нарушений используют спирометрию — исследование функции легких.

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