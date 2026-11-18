Чрезмерное употребление пива увеличивает вероятность возникновения подагры. Об этом заявил врач-ревматолог Эдвард Родди в беседе с The Guardian .

Подагра проявляется изнуряющими болями в суставах и развивается при росте уровня мочевой кислоты в организме. Ее повышению может способствовать гуанозин, который содержится в пиве. Организм превращает это вещество в ураты, а их избыток ведет к формированию острых кристаллов в суставах.

«Риск особенно высок при употреблении именно пива», — сказал специалист.

Врач подчеркнул, что подагра может развиться не только от питания. На риски влияют наследственность и особенности обмена веществ.

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