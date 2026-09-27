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    В Роскачестве назвали продукты для поддержания здоровья кишечника

    Для нормальной работы кишечника важно ежедневно есть разные растительные продукты. Руководитель центра компетенций Роскачества Олеся Махова посоветовала включать в рацион бобовые, цельнозерновые крупы и ферментированные продукты, сообщает газета «Известия».

    Махова рассказала, что нут, чечевица, фасоль и горох содержат растворимую и нерастворимую клетчатку. Она служит питательной средой для полезных кишечных бактерий.

    Эксперт также рекомендовала овес, ячмень, гречку и киноа. Цельнозерновые продукты сохраняют оболочку с бета-глюканами, которые поддерживают рост микробиоты в толстом кишечнике.

    Среди ферментированных продуктов Махова выделила кимчи, комбучу и квашеную капусту. Последнюю она назвала особенно полезной благодаря сочетанию живых микроорганизмов и витаминов.

    По словам Маховой, одного продукта для здоровья кишечника недостаточно: важно разнообразие рациона. Она посоветовала съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день, несколько раз в неделю добавлять в меню бобовые и заменять очищенные крупы цельнозерновыми.

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