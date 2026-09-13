«Последний богатырь. Колобок» собрал миллиард рублей в прокате

Фильм режиссера Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок» за время проката собрал в российских кинотеатрах более одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

По состоянию на 13 сентября общие сборы картины составили 1,018 миллиарда рублей. Фильм посмотрели более 2,43 миллиона зрителей.

За первые выходные лента заработала 245,8 миллиона рублей. Еще более 15,2 миллиона рублей составили сборы от предварительных продаж билетов.

«Последний богатырь. Колобок» вышел в прокат 6 августа. В центре сюжета — Колобок, который решает изменить свою судьбу. По воле случая герой связался с неудачливым пекарем Тихоном, после чего им предстоит вместе пройти через опасные приключения.

Режиссером картины выступил Антон Маслов, Колобка озвучил Гарик Харламов. Главные роли исполнили Дмитрий Журавлев, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Мила Ершова, Гоша Куценко и Дмитрий Колчин.

Производством фильма занимались онлайн-кинотеатр Start, студия Yellow, Black and White и телеканал «Россия».