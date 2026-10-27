В России могут расширить обеспечение лекарствами после сосудистых катастроф
Минздрав предложил расширить обеспечение лекарствами после сосудистых катастроф
Пациенты, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут получать больше бесплатных лекарств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
«Минздрав России подготовил проект постановления правительства РФ, который предполагает расширение перечня состояний, при которых пациенты смогут бесплатно получать лекарственные препараты в течение двух лет», — отметили в ведомстве.
Гражданам, перенесшим инфаркт, инсульт, стентирование и операции на сердце, имеющим при этом высокий уровень «плохого» холестерина и связанные с ним нарушения, после принятия документа будут дополнительно выдавать препараты для стабилизации этих показателей.
В ведомстве отметили, что это позволит повысить эффективность лечения и снизить риск острых сердечно-сосудистых событий. Благодаря действующей с 2020 года программе количество повторных инфарктов миокарда уменьшилось почти на 40%.
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