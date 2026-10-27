В России могут расширить обеспечение лекарствами после сосудистых катастроф

Пациенты, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут получать больше бесплатных лекарств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«Минздрав России подготовил проект постановления правительства РФ, который предполагает расширение перечня состояний, при которых пациенты смогут бесплатно получать лекарственные препараты в течение двух лет», — отметили в ведомстве.

Гражданам, перенесшим инфаркт, инсульт, стентирование и операции на сердце, имеющим при этом высокий уровень «плохого» холестерина и связанные с ним нарушения, после принятия документа будут дополнительно выдавать препараты для стабилизации этих показателей.

В ведомстве отметили, что это позволит повысить эффективность лечения и снизить риск острых сердечно-сосудистых событий. Благодаря действующей с 2020 года программе количество повторных инфарктов миокарда уменьшилось почти на 40%.

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