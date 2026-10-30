Врач Иваськов предупредил об опасности посещения бани в контактных линзах

Посещение бани в контактных линзах грозит повреждением роговицы и тяжелым воспалением, лечение которого может занять более года. Об этом сайту NEWS.ru сообщил врач офтальмологического центра «Зрение» Василий Иваськов.

Офтальмолог пояснил, что гидрогелевый материал активно впитывает влагу, разбухает и присасывается к глазу. Попытка снять линзу с усилием способна повредить эпителий — верхний слой роговицы. Ситуацию усугубляет жар в парной, ускоряющий испарение слезной пленки, а также нестерильная вода, в которой обитает акантамеба. Попадая под линзу, микроорганизм провоцирует кератит, отметила «Мойка78».

Иваськов рекомендовал обратиться к врачу, если после бани глаз болит, зрение затуманилось, а ощущение соринки под веком не проходит дольше 24 часов.