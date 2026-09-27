Ura.ru: жирная рыба и куркума помогают поддерживать здоровье печени и сосудов

Жирная рыба и куркума могут быть полезны для печени и липидного обмена. Их стоит включать в сбалансированный рацион, но они не заменяют лечение, сообщает Ura.ru .

Лосось, скумрия, сельдь и сардины содержат омега-3 жирные кислоты с противовоспалительным действием. Научные обзоры 2024–2025 годов связывают их употребление с улучшением показателей печени и снижением накопления жира в ее клетках при неалкогольной жировой болезни печени.

Активное вещество куркумы — куркумин. Метаанализ 2025 года показал, что его добавление в рацион может снижать уровень триглицеридов и улучшать показатели при неалкогольной жировой болезни печени. Корейские ученые также описали механизм, через который куркумин участвует в переработке холестерина в печени.

Рыбу рекомендуют есть два-три раза в неделю. Куркуму можно добавлять в готовые блюда с черным перцем и небольшим количеством масла: такое сочетание повышает усвоение куркумина. При этом питание не компенсирует недостаток физической активности и не заменяет назначенные препараты.

При отклонениях в липидограмме или подозрении на заболевание печени следует обратиться к врачу. Менять лечение самостоятельно нельзя.