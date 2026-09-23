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    Ученый Волчков объяснил, почему генетический прогноз болезни Альцгеймера пока неточен

    Новая генетическая модель помогает оценивать риск болезни Альцгеймера до появления симптомов, но пока не подходит для медицинской диагностики. Об этом рассказал исполнительный директор Центра живых систем МФТИ Павел Волчков, сообщает Наука Mail.

    Ученые разработали модель на основе данных людей разного происхождения. Прежние подходы опирались преимущественно на данные европейских популяций. Новая модель учитывает множество генетических вариантов, а влияние гена APOE — одного из главных факторов риска поздней формы болезни — оценивает отдельно, пишет газета «Известия».

    По словам Волчкова, показатель точности модели AUC составляет около 0,78–0,8 и различается между группами населения. Чтобы улучшить прогноз, ученым нужно изучать более однородные популяции и выяснять, как генетические особенности связаны с развитием заболевания.

    Эксперт подчеркнул, что даже точный прогноз не решит проблему лечения. Исследователям необходимо изучать механизмы развития болезни Альцгеймера.

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