Терапевт Павлова объяснила, почему после сквозняка болит спина

Врач Павлова: при мышечном спазме не стоит несколько дней лежать неподвижно

За болью в спине после переохлаждения чаще стоит перенапряжение мышц и связок. Холод может спровоцировать спазм, сообщает газета «Известия» .

Терапевт «СМ-Клиника» Татьяна Павлова пояснила: сквозняк сам по себе не вызывает грыжу, смещение позвонков или бактериальное воспаление мышц. Охлаждение повышает чувствительность к боли, а неудобная поза под кондиционером способствует спазму.

Мышечная боль обычно усиливается при движении и надавливании. Отдающая в ногу боль с онемением может указывать на раздражение нервного корешка. Обследование начинают с осмотра: МРТ требуется не каждому.

Боль сбоку с температурой и нарушением мочеиспускания может говорить о болезни почек, жжение с пузырьковой сыпью — об опоясывающем лишае. Боль при дыхании с кашлем или одышкой требует медицинской оценки.

При спазме полезны снижение нагрузки, спокойная ходьба и умеренное сухое тепло. Обезболивающие имеют противопоказания.

Нужен врач, если боль длится несколько недель, возвращается, будит ночью, сопровождается температурой, похудением или возникла после травмы, при онкозаболевании либо остеопорозе. Нарастающая слабость ног, онемение промежности, задержка или недержание мочи и кала требуют срочной помощи.