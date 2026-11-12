Терапевт Павлова назвала тревожные признаки пневмонии после ОРВИ

Ухудшение после временного облегчения респираторной инфекции может указывать на пневмонию. Об этом рассказала терапевт Елена Павлова, сообщает газета «Известия» .

Повторный подъем температуры, усиление кашля и слабости, одышка и боль в груди требуют обращения к врачу. Характер кашля и цвет мокроты не позволяют отличить вирусную инфекцию от пневмонии. Для диагноза нужны осмотр, измерение сатурации, иногда — рентгенография.

Остаточный кашель может длиться две-три недели, иногда до восьми, но должен ослабевать. Обследование нужно, если температура держится более трех дней или возвращается, кашель усиливается либо за три недели нет явного улучшения.

При выраженной одышке, посинении губ, спутанности сознания, крови в мокроте или сатурации 92% и ниже необходимо вызвать скорую помощь.

У пожилых и людей с ослабленным иммунитетом пневмония бывает без высокой температуры и сильного кашля. Возможны сонливость, потеря аппетита, учащенное дыхание. У пожилых также бывают падения и спутанность сознания.

Риск осложнений выше после 65 лет, при хронической обструктивной болезни легких, сердечной и почечной недостаточности, диабете, иммунодефиците и онкологических заболеваниях. В группе риска также курящие и ослабленные лежачие пациенты.