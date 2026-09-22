Терапевт Лишин предупредил о влиянии кофе на давление и ЖКТ

Кофе может поддерживать работу мозга и печени, но при чрезмерном употреблении способен повышать давление и вызывать проблемы с сосудами, ЖКТ и сном, сообщил терапевт Виктор Лишин, пишет RT .

Лишин рассказал, что исследования указывают на положительное влияние кофе на работу мозга. По его словам, напиток может снижать риски болезни Альцгеймера и деменции, а также благоприятно воздействовать на клетки печени.

При этом кофе способен повышать артериальное давление и негативно влиять на сосуды и желудочно-кишечный тракт. Напиток также обладает мочегонным эффектом, поэтому при избыточном употреблении может вызвать реакцию мочевыделительной системы.

Врач призвал обращать внимание на самочувствие после кофе. Настораживающими признаками он назвал выраженную тревогу, сильное сердцебиение и нарушения сна.