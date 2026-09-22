360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Терапевт Лишин предупредил о влиянии кофе на давление и ЖКТ

    Кофе может поддерживать работу мозга и печени, но при чрезмерном употреблении способен повышать давление и вызывать проблемы с сосудами, ЖКТ и сном, сообщил терапевт Виктор Лишин, пишет RT.

    Лишин рассказал, что исследования указывают на положительное влияние кофе на работу мозга. По его словам, напиток может снижать риски болезни Альцгеймера и деменции, а также благоприятно воздействовать на клетки печени.

    При этом кофе способен повышать артериальное давление и негативно влиять на сосуды и желудочно-кишечный тракт. Напиток также обладает мочегонным эффектом, поэтому при избыточном употреблении может вызвать реакцию мочевыделительной системы.

    Врач призвал обращать внимание на самочувствие после кофе. Настораживающими признаками он назвал выраженную тревогу, сильное сердцебиение и нарушения сна.

    Коронавирус в паре с гриппом: грозит ли России пандемия и как защититься в сезон ОРВИ

    Когда антибиотик бессилен. Как новый тест Роспотребнадзора поможет врачам не терять время

    Nikolay Gyngazov

    Врач рассказал о признаках глистов у детей

    Мурашко спрогнозировал рост риска онкозаболеваний

    В Сеченовском университете робот помог прооперировать пациента с пороком сердца

    Раскрыта роль препаратов в процессе похудения

    Jiri Hubatka/imageBROKER.com

    Ракова: нефроцентр больницы Юдина стал крупнейшим по почечной терапии в Москве

    Ученые определили, какая физическая нагрузка повысит риск деменции

    Peter Steffen/dpa

    В Европе выяснили, что перенесенный COVID-19 снизил риск развития диабета 1 типа

    Jeremy Maude/moodboard

    Попова доложила Путину о готовности к сезону гриппа и ОРВИ в России

    Как сделать осень ярче: почему кардио поднимает настроение и нужно ли пить витамины

    Врач раскрыл, может ли холод спровоцировать ОРВИ