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    Терапевт Бурнацкая назвала заболевания, при которых баня может навредить

    Врач Бурнацкая: новичкам стоит начинать с коротких заходов в парную

    При нарушениях сердечного ритма, выраженных болезнях сердца, сосудов и органов дыхания посещение бани нужно согласовать с врачом. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая, сообщает Life.ru.

    Консультация также необходима людям с варикозом и после инфаркта. При онкологических заболеваниях решение принимают индивидуально. Польза процедур зависит от здоровья, температуры и времени пребывания в парной.

    Жар расширяет сосуды, усиливает кровоток и учащает сердцебиение. Новичкам следует начинать с коротких заходов, постепенно привыкать к температуре и плавно охлаждаться. Соревноваться в выносливости не стоит.

    При головокружении, головной боли, выраженной слабости или сильном сердцебиении необходимо сразу выйти из парной. Людям со склонностью к аллергии следует осторожно использовать веники и эфирные масла.

    После бани важно восполнять потерю жидкости. Пот не обеспечивает активное выведение токсинов: основную работу выполняют печень и почки. Тепло может расслаблять мышцы и снимать напряжение, но экстремальный жар и ледяное охлаждение не обязательны.

    Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рекомендовал после парной воду, морс или травяной чай. Алкоголь повышает нагрузку на сердце и сосуды и риск обезвоживания, передает «ФедералПресс».

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