Стоматолог Антипенко предупредил об ожогах при отбеливании зубов перекисью

Обычную трехпроцентную перекись водорода нельзя использовать для домашнего отбеливания зубов из-за риска ожога тканей. Об этом заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко, сообщает Zvezdanews .

По словам врача, запрет касается и смесей перекиси с содой. Регулярное применение соды и лимона может привести к потере эмали и сильной чувствительности. Средства с углем, клубничными «семечками» и другими абразивами стирают верхний слой эмали, а некоторые «экзотические» пасты окрашивают ее.

В кабинете стоматологи используют перекись концентрацией 37–38%, предварительно тщательно изолируя мягкие ткани и промежутки между зубами. При распаде перекиси выделяется атомарный кислород, который удаляет органические красители из пор эмали.

Антипенко подчеркнул, что безопасны только профессиональные системы. Для дома специалист может подобрать состав с пероксидом карбамида — предшественником перекиси, который примерно вдвое слабее и действует мягче.

Кабинетная процедура осветляет зубы максимум на два-три тона, но не делает их похожими на виниры. Для воздействия на более глубокий слой — дентин — врач может назначить двухнедельный курс геля в индивидуальных капах. Время ношения зависит от системы.